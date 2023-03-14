Bilecik'te tarihi eser operasyonu! Kaçak kazı yaptılar Jandarma ekipleri, bir ihbarı üzerine yaptıkları operasyonla biri köy muhtarı 6 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Ülke genelinde başlatılan operasyonlarla yurt genelinde kaçak kazı ve kaçakçılık önlenmeye çalışılıyor.

Yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Ekiplerin yaptığı operasyonla içinde köy muhtarının da olduğu 6 kişi yakalandı.

Bilecik'te ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri harekete geçti.

Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı, Hamitabat köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine suçüstü baskın yaptı.

6 kişi yakalandı

Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda olay yerinde Hasan G. (43), Ersemin A. (43), Hasan K. (41), İbrahim M. (58), Adem Ö. (41) ve Ahmet B. (38) kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandı.

Şüpheliler serbest bırakıldı

Şüpheli şahısların araçlarında ve üzerlerinde yapılan arama sonucunda 50 metre uzunluğunda ucunda yılan kablo kamera bulunan dijital cihaz ve kazma ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar, ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.