Bilecik'te yaşanan sel anı kamerada

Yukarı boğaz Köyü’nde aşırı yağıştan dolayı Kavak Deresi’nde taşkın meydana geldi. Yaşananlar hayatı olumsuz etkilerken o anlar kaydedildi.

Yurdun bazı kesimlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Bilecik'te de etkisini gösteren yağış, Yenipazar ilçesine bağlı Yukarı boğaz Köyü’ndeki Kavak Deresi’nde taşkının meydana gelmesine neden oldu.

Sel afetinin duyulmasıyla Bilecik İl Özel İdaresi, Bilecik AFAD, Yenipazar Belediyesi ve DSİ 33. Şube Müdürlüğü ekipleri anında olay yerine gelerek oluşan tahribata müdahale etti.

Su baskınları yaşandı

Sel nedeniyle yollara taşınan ve menfezleri kapatan malzemeler ekipler tarafından temizlenerek şartların normale dönmesini sağlandı.

Taşkından dolayı oluşan sel nedeniyle taşınan malzeme yollarda ve menfezlerde kapanmalara neden olurken, bazı konutlarda ve hububat depolarında su baskını yaşandı.

O anlar kaydedildi

İHA'nın haberine göre; köyü sel basarken yaşanlar, bir köylünün cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.



