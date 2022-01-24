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    Bilecik’te zincir marketlere etiket denetimi

    Zabıta ekipleri, il genelinde bulunan zincir marketlerde etiket kontrolü yaparak haksız fiyat artışı tespit edilen ürünlere para cezası uyguladı.
    • İHA
    • 24.01.2022 - 12:47
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 12:52
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    Bilecik’te zincir marketlere etiket denetimi

    Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimlerine devam ediyor.

    Zincir marketler başta olmak üzere satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti.

    KASADAKİ FİYATLA ETİKET FİYATLARI FARKLI ÇIKTI

    Gazipaşa Mahallesi Teyfikbey ve Dedeoğlu Caddesi'nde faaliyet gösteren bir zincir markete giren ekipler, fiyatı etiketi 18,95 olup, kasada 21,50 çıkan farklı fiyatlardaki ürünleri tespit etti.

    Bilecik’te zincir marketlere etiket denetimi #1

    FİRMALARA ETİKET BAŞINA 452 TL CEZA

    Ekipler tarafından fiyat farklılıkları tespit edilen birçok ürün rapor tutularak Ticaret İl Müdürlüğü’ne bildirildi. Firmalara etiket başına 452 TL ceza yazdığı öğrenildi.

    SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERE 427 TL PARA CEZASI

    Ekipler zincir marketin başka bir şubesinde son kullanma tarihi geçmiş 4 adet kaymaklı yoğurt tespit ederek, iş yerine kabahatler kanununa göre 427 TL ceza yazdı.

    Öte yandan ekipler, Ertuğulgazi Mahallesi'nde hizmet veren başka bir markette de tarihi son kullanma tarihi geçmiş bir sütü tutanakla teslim alarak, iş yerine Kabahatler Kanununa göre 427 TL ceza yazdı.

    Bilecik’te zincir marketlere etiket denetimi #2


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