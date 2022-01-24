Bilecik’te zincir marketlere etiket denetimi

Zabıta ekipleri, il genelinde bulunan zincir marketlerde etiket kontrolü yaparak haksız fiyat artışı tespit edilen ürünlere para cezası uyguladı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimlerine devam ediyor.

Zincir marketler başta olmak üzere satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti.

KASADAKİ FİYATLA ETİKET FİYATLARI FARKLI ÇIKTI

Gazipaşa Mahallesi Teyfikbey ve Dedeoğlu Caddesi'nde faaliyet gösteren bir zincir markete giren ekipler, fiyatı etiketi 18,95 olup, kasada 21,50 çıkan farklı fiyatlardaki ürünleri tespit etti.

FİRMALARA ETİKET BAŞINA 452 TL CEZA

Ekipler tarafından fiyat farklılıkları tespit edilen birçok ürün rapor tutularak Ticaret İl Müdürlüğü’ne bildirildi. Firmalara etiket başına 452 TL ceza yazdığı öğrenildi.

SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERE 427 TL PARA CEZASI

Ekipler zincir marketin başka bir şubesinde son kullanma tarihi geçmiş 4 adet kaymaklı yoğurt tespit ederek, iş yerine kabahatler kanununa göre 427 TL ceza yazdı.

Öte yandan ekipler, Ertuğulgazi Mahallesi'nde hizmet veren başka bir markette de tarihi son kullanma tarihi geçmiş bir sütü tutanakla teslim alarak, iş yerine Kabahatler Kanununa göre 427 TL ceza yazdı.