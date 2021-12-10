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    Bilecik'teki kedi görenleri şaşkına uğrattı

    Umuma açık tuvalete giren sokak kedisi, insanlar gibi ihtiyacını giderirken, bu olayı görüntüleyen vatandaş büyük şaşkınlık yaşadı.
    • İHA
    • 10.12.2021 - 10:38
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    Bilecik'teki kedi görenleri şaşkına uğrattı

    Tuvalet ihtiyacı olan kedi alışılmadık bir olaya imza attı.

    Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde umuma açık halk tuvaletine giren kedini gören bir vatandaş hemen cep telefonuna sarıldı.

    KEDİ UMUMA AÇIK TUVALETE GİRDİ

    Kediyi takip eden vatandaş, kedinin tuvalete girerek ihtiyacını giderdiğini gördü. Tuvaleti bittikten sonra sanki kuma yapmış gibi üzerini de kapatmaya çalışan kedi, işi bitince geldiği kapıdan dışarı çıktı.

    "KEŞKE İNSANLAR DA BÖYLE OLSA"

    O anı cep telefonu ile kaydeden vatandaş, "Keşke bazı insanlar da bu hayvan gibi olsa" sözleri söyledi.

    Bilecik teki kedi görenleri şaşkına uğrattı #1

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