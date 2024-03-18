Bilecik'ten sonra Antalya! Halktan Özgür Özel'i sinirlendiren cevap: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy var' Gazipaşalılarla bir araya gelen CHP Lideri Özgür Özel, buradaki kalabalıktan "Tayyip Erdoğan’a 31 Mart’ta oy var mı" sorusuna 2 kez 'Var' yanıtını alınca sinirlendi.

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ensonhaber.com

Yerel seçimler için sahaya inen CHP Lideri Özgür Özel, mitinglerde umduğunu bulamıyor.

Büyük bir coşkuyla il il miting düzenleyen Özel, ilgi görmüyor.

Öyle ki meydanların boş olması sıkça dikkat çekiyor.

Özel de bunun önüne geçmek adına coşkuyla mitingini sürdürüyor.

Bir kez daha 'Tayyip Erdoğan'a oy var mı?' sorusu

Zaman zaman adeta amigo gibi tezahüratlar da yaptıran Özgür Özel, bugünkü mitinginde ise büyük bir şok yaşadı.

Antalya'nın Gazipaşa bölgesinde vatandaşlarla bir araya gelen Özel, konuşma yaptığı sırada kendisini dinleyenlere, "Tayyip Erdoğan’a 31 Mart’ta oy var mı?" sorusunu yöneltti.

Bu kez öfkelendi: Yok işte yok!

Ancak halktan beklediği cevabı alamadı. Vatandaşlar, "Var" diyerek yanıt verdi.

Bunun üzerine Özel, aynı soruyu bir kez daha sordu ve yanıt değişmedi. Bu durum ise Özel'i öfkelendirince, "Yok işte yok!" diyerek karşılık verdi.

O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

3 kez evet yanıtı aldı

Bu olay Özgür Özel'in yaşadığı ilk şok değil...

Geçtiğimiz günşerde Bilecik'te seçmenlerle buluşan Özgür Özel, halka hitabında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Oy var mı?" şeklindeki sorusuna kalabalıktan 3 kez "Var" yanıtı aldı.