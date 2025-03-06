Biletsiz yolcu taşıyana 85 bin liraya kadar ceza geliyor

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Karayolu taşımacılığında düzeni ve güvenliği sağlamak için idari para cezaları güncelleniyor.

Biletsiz yolcu taşıyanlara verilen para cezaları güncellenerek alt sınırı 8 bin 500, üst sınırı 85 bin liraya çıkarılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Kanunu'ndaki idari para cezalarının caydırıcı hale getirilmesine yönelik kanun teklifi hakkında bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, "Karayolu taşımacılığında düzeni ve güvenliği sağlamak ile cezaların adil ve caydırıcı bir şekilde uygulanması amacıyla idari para cezaları güncelleniyor.

Yolcuların güvenliğini sağlamak ve haksız rekabeti önlemek için bu değişiklik önemli bir adım olacak." ifadelerini kullandı.

"İDARİ PARA CEZALARININ 10 KATINA KADAR UYGULANABİLMESİ SAĞLANACAK"

Biletsiz yolcu taşıyanlara verilen para cezasının alt sınırının 8 bin 500, üst sınırının da 85 bin liraya çıkarılacağını kaydeden Uraloğlu, sözleşmesiz taşımacılık yapanlara da aynı miktarlarda idari para cezası kesileceğini ifade etti.

"TERMİNAL DIŞINDA YOLCU İNDİRİP BİNDİRENLERE 5 BİN İLA 50 BİN LİRA ARASINDA CEZA"

Uraloğlu ayrıca, “Terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara ise 5 bin lira ila 50 bin lira arasında idari para cezası verilecek. Genel olarak uygulanan idari para cezalarının 10 katına kadar uygulanabilmesi sağlanacak.” açıklamasında bulundu.

GÜVENLİ VE DÜZENLİ KARAYOLU TAŞIMACILIĞI HEDEFLENİYOR

Bakan Uraloğlu, Karayolu Taşıma Kanunu'ndaki idari para cezalarının artırılmasının, denetimlerin etkinliğini de artıracağını vurguladı. Yapılacak değişiklikle sektördeki standartların yükseleceğini ve yolcuların haklarının daha fazla korunacağını belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Cezaların caydırıcı hale getirilmesiyle hem güvenli hem de düzenli bir taşımacılık ortamı sağlanacak. Caydırıcılığın sağlanabilmesi için, bir kamyoncu ile daha geniş kapsamda faaliyet gösteren lojistik işletmecisine farklı miktarlarda idari para cezası uygulanmasına imkan sağlanacak. Kanuna aykırılıkta ısrar eden taşımacılar için de daha ağır yaptırımların uygulanabilecek.

YABANCI PLAKALI TAŞITLARA YENİ DÜZENLEME GELİYOR

Orta koridorda yabancı plakalı taşıtlarla yapılacak taşımada artışın öngörülmesi nedeniyle, yabancı plakalı taşıtlarla yapılan taşımada yapılan usulsüzlükler için caydırıcı ağır cezai yaptırımlar getirildiğini kaydeden Uraloğlu, “Taşımacılarımızın yurt dışında yaşadığı sorunlar ve mütekabiliyet uygulamaları da dikkate alınarak, sahte geçiş belgeleri, UBAK izin belgelerinin usulüne göre kullanılmaması gibi konularda yabancı plakalı taşıtlara uygulanacak idari para cezası tutarları artırılacak.” diye konuştu.

Uraloğlu ayrıca, düzenleme ile yabancı plakalı taşıtların, uluslararası anlaşma, sözleşme ve protokollere uygun olmayan taşıma faaliyetleri için ayrıca cezai müeyyide uygulanacağını ifade etti.

HAKSIZ REKABETİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Yeni düzenleme ile birlikte, biletsiz yolcu taşımacılığı yapanların hem sektörde haksız rekabet yaratmasının hem de yolcuların güvenliğini tehlikeye atmasının önüne geçileceğini belirten Uraloğlu, “Yolcu güvenliği bizim için öncelikli. Bu yüzden sektördeki tüm firmaların belirlenen kurallara uymasını sağlayacağız.” şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, yapılacak düzenlemenin sektördeki tüm paydaşlarla istişare edilerek hazırlandığını ifade ederek yeni dönemde karayolu taşımacılığında denetimlerin arttırılacağını sözlerine ekledi.