Bilim insanları kazı planlarını açıkladı: Nuh'un Gemisi Türkiye'de aranacak

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İncil'deki en meşhur hikayelerden birine ilham kaynağı olan Nuh'un Gemisi, antik bir tufan sırasında insanlığı ve hayvanları kurtarmasıyla biliniyor.

Araştırmacılar, dinler tarihine yön veren ahşap geminin kaslıntılarının Türkiye'de saklı olduğuna inanıyor.

GEMİ TÜRKİYE'DE ARANACAK

Kaliforniya merkezli Noah's Ark Scans firmasının uzmanları, ülkenin doğusunda bulunan 160 metre uzunluğundaki tekne biçimli jeolojik oluşum Durupınar Oluşumu'nu kazmaya hazırlanıyor.

Limonit adı verilen bir demir cevheri türünden oluşan sahada öncelikle odun izlerine yönelik toprak örneklemesi yapılacak.

"YER ALTINI GÖRMEK"

Ayrıca "yer altını görmek" ve Gemi şeklindeki bir cismin belirtilerini tespit etmek amacıyla radar dalgaları gönderilmeye devam edilecek.

EKİPLER KAZI YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Araştırma ekibinden Andrew Jones, İngiliz gazetesi The Sun'a yaptığı açıklamada, "Bu bölge sert kışların yaşandığı aktif bir coğrafyanın ortasında yer alıyor, dolayısıyla bölgeyi korumak bizim en büyük önceliğimiz" dedi.

Jones, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde, Türk üniversite ortaklarımız, tespit ettiğimiz yapıların gerçekten insan yapımı mı yoksa sadece doğal oluşumlar mı olduğunu belirlemek için toprak örneklemesi ve radar taramaları gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.

Yeterli kanıt toplandıktan ve uygun bir koruma planı oluşturulduktan sonra kazı süreci planlanmaya başlayacak.

AĞRI DAĞI'NDAKİ GİZEM

Durupınar Oluşumu, şekli ve yapısının neredeyse İncil'de anlatılan Gemi'ye benzemesi nedeniyle uzun zamandır araştırmacıların ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı'nın sadece 30 km güneyinde bulunan Durupınar, bir asırdan az bir süredir biliniyor.

İNANANLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

1948 yılının mayıs ayında şiddetli yağışlar ve depremler sonucu çevredeki çamurdan oluşan oluşum ortaya çıkmış ve daha sonra bir çoban tarafından keşfedilmiş.

O zamandan beri alan, Gemi'ye inananların ilgisini çekiyor.

Proje kapsamında Durupınar'da 22 adet toprak numunesi üzerinde testler yapılmış ve kayda değer sonuçlar elde edilmişti.

İNCİL'DEKİ ANLATI İLE TUTARLI

Radar teknikleri, oluşumun derinliklerinde, bir geminin iç bölümlere ayrıldığının kanıtı olabilecek dikdörtgen şekilleri ortaya çıkardı.

Yapılan testlerde toprakta kil benzeri maddeler, deniz tortuları ve hatta yumuşakçalar gibi deniz canlılarına ait kalıntıların bulunduğu görüldü.

Bu örneklerin tarihlendirilmesi, 3 bin 500 ila 5 bin yıllık olduğunu gösterdi.

Bu durum, Durupınar ve çevresinin, İncil'deki anlatımla tutarlı bir zaman diliminde sular altında kaldığını düşündürüyor.