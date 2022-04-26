Bilim Kurulu açıklıyor! Maske yasağı bitti mi 2022? Okulda, toplu taşımada, kapalı alanlarda...

Bilim Kurulu toplantısından çıkacak olan maske kararı merakla beklenirken, "maske yasağı bitti mi" sorusu milyonların gündeminde yer alıyor. İşte maske yasağına dair son dakika gelişmeleri...

Türkiye, 2 yıldır hayatımızda olan maskeleri kenara bırakmaya hazırlanıyor.

Koronavirüs ile zorunluluk haline gelen maske, salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte "kapalı ve toplu alanlarda" zorunlu hale getirilmişti.

Pandemiden endemiye dönen koronavirüs, kısıtlamalarda esnekliği de beraberinde getirmeye başladı. HES kodu kaldırıldı, açık havada maske takma zorunluluğu bitti.

Ancak okullar ve toplu taşıma gibi kalabalık yerlerde maske takılması mecburi olmaya devam ediyor.

Özellikle havaların ısınmasıyla maske takmaktan kurtulmak isteyenler, "maske yasağı bitti mi" merak ediyor.

Sağlık Bakanaı Fahrettin Koca, bu zamana kadarki en önemli Bilim Kurulu toplantısını gerçekleştiriyor.

Toplantıdan çıkacak kararın akabinde maskelerin akıbeti de belli olacak.

Maske yasağı bitti mi?

Bilim Kurulu, saat 12:00'da toplanıyor, gündem maddelerinden en önemlisi ise maske...

Toplantının ardından alınan yeni kararlar, kamuoyuna duyurulacak. Maskelerle ilgili son karar belli olacak.