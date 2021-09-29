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    Bilim Kurulu bu akşam toplanıyor

    Bilim Kurulu bu akşam toplanıyor

    Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Bakan Koca, toplantının ardından ise yazılı açıklama yapacak.
    • AA
    • 29.09.2021 - 09:30
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 09:33
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    Koronavirüs Bilim Kurulu, bu akşam bir kez daha toplanıyor.

    Toplantı, saat 17:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılacak.

    YÜZ YÜZE EĞİTİM VE YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI

    Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacağı bildirildi.

    Kritik toplantıda yüz yüze eğitim ve yerli aşı çalışmalarının Bilim Kurulu Toplantısı'nın ana gündem maddesi olması ön görülüyor.

    VAKA ARTIŞLARI

    Masada olacak diğer bir önemli konu ise son dönemde yaşanan vaka artışları.

    30 bine yaklaşan vaka sayılarının düşürülmesine yönelik yapılacaklar ortaya konacak.

    Bilim Kurulu bu akşam toplanıyor #1

    SON 24 SAATTE 28 BİN 892 YENİ VAKA

    Öte yandan dün Sağlık Bakanlığı 28 Eylül koronavirüs Türkiye tablosunu yayınladı.

    Tabloya göre, Türkiye'de 356 bin 661 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi.

    Bilim Kurulu bu akşam toplanıyor #2

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