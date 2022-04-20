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    Bilim Kurulu maske için toplanıyor

    Bilim Kurulu maske için toplanıyor

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, “En önemli toplantılarından biri olacak” dediği, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak...
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 09:06
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    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanıyor.

    Toplantıda maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor…

    Kurul, kapalı alanlarda maske şartının esnetilmesi ve okullardaki maske zorunluluğuna yönelik bir karara varabilir.

    “Aşı ve ilacımız var”

    Geçtiğimiz günlerde vaka ve vefat sayılarının son 1,5 yılın en düşük düzeyine gerilediğini açıklayan Sağlık Bakanı Koca, “Dünya gündemini 2 yıldır esir alan koronavirüs salgını hala gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir.” demişti.

    Bakan Koca, şöyle devam etmişti:

    “Bundan sonra kişisel korucuyu tedbirler ve aşı ile korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Daha güvendeyiz artık, aşımız ve ilacımız var.”

    Bilim Kurulu maske için toplanıyor #1

    “En önemli toplantılarından biri…”

    Vaka sayılarının düştüğünü dile getiren Koca, “Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, koronavirüs servisleri peyderpey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'muzda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.

    Son karar 2 Mart’ta alındı

    Bilim Kurulu'nda 2 Mart'ta alınan kararla, açık havada maske zorunluluğu kaldırılmıştı.


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