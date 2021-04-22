Bilim Kurulu ne zaman toplanıyor, saat kaçta? Tam kapanma olacak mı? Gözler Bilim Kurulu'nda..

Bilim Kurulu ne zaman toplanıyor, saat kaçta? Tam kapanma olacak mı? Gözler Bilim Kurulu'nda..

Ramazan ayının ilk 2 haftasında uygulanan kısmi kapanmanın değerlendirileceği Bilim Kurulu toplantısında, tam kapanma kararı çıkacak mı merak ediliyor. Peki, Bilim Kurulu ne zaman toplanıyor?

On bir ayın sultanı Ramazan ayında hareketliliğin önüne geçmek ve günlük 60 bin bandını geçen vaka sayılarını düşürmek amacıyla kısmi kapanma uygulaması hayata geçirildi.

İki haftalık sürecin ardından gözler bu süreci değerlendirmek üzere toplanacak Bilim Kurulu'na çevrildi.

İki haftalık süreçte vaka sayılarında bir azalma yaşanmaması nedeniyle yeni kısıtlamaların uygulanıp uygulanmayacağı konusu gündemdeki yerini koruyor.

Tam kapanma kararı ve günlük 60 bini aşan vaka sayıları sonrasında hangi ek tedbirlerin alınacağı Bilim Kurulu toplantısında görüşülecek.

Ramazan ayının ardından tıpkı geçen sene olduğu gibi bayramda 9 günlük tam kapanma kararının alınması bekleniyor.

Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu gündeminde ne var? Tam kapanma olacak mı? İşte detaylar..

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 15.00’te bir araya gelecek.

Salgın koşulları nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılacak toplantının ardından Bakan Koca tarafından yazılı açıklama yapılacak.