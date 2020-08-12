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    Bilim Kurulu toplandı: Okullarla ilgili öneri sunulacak

    Okulların açılıp-açılmama durumu ile ilgili önerinin sunulacağı Bilim Kurulu toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında başladı.
    • AA
    • 12.08.2020 - 17:12
    • Güncelleme : 12.08.2020 - 17:12
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    Bilim Kurulu toplandı: Okullarla ilgili öneri sunulacak

    Türkiye, koronavirüsle ilgili yeni bir dönemece giriyor.

    İlk vakanın çıktığı günden bu yana tatil edilen okullarla ilgili karar alınacak.

    Normal şartlarda 31 Ağustos'ta eğitim hayatının yeniden başlaması planlanırken, bazı illerdeki vaka artışı yeni bir güncellemeyi beraberinde getirebilir.

    BİLİM KURULU ÖNERİ SUNACAK

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerisini beklerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında kararın verileceği toplantı başladı.

    2 saat sürmesi planlanan toplantının ardından Bakan Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

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