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- Bilim Kurulu toplanıyor, Sağlık Bakanı 19.00'da konuşacak
Bilim Kurulu toplanıyor, Sağlık Bakanı 19.00'da konuşacak
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 19.00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
- İHA
- 08.07.2020 - 08:37
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 19.00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
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