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    Bilim Kurulu toplanıyor, Sağlık Bakanı 19.00'da konuşacak

    Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 19.00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
    • İHA
    • 08.07.2020 - 08:37
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    Bilim Kurulu toplanıyor, Sağlık Bakanı 19.00'da konuşacak

    Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 19.00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

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