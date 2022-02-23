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Bilim Kurulu toplantısı 1 Mart'a ertelendi
Bugün yapılması planlanan ve kısıtlamaların değerlendirilmesi beklenen Bilim Kurulu toplantısı, 1 Mart'a alındı.
- İHA
- 23.02.2022 - 17:48
- Güncelleme : 23.02.2022 - 18:00
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün bir araya gelecekti.
Kurulun ana gündeminde ise salgınla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar vardı.
Toplantı kararlarından maske zorunluluğuna yönelik değişiklerin çıkması beklenirken, konuyla ilgili farklı bir gelişme yaşandı.
ERTELEME KARARI ALINDI
Toplantı 1 Mart 2022 tarihine çekildi.
Bakanlık açıklamasında, "23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile Covid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir." ifadeleri yer aldı.