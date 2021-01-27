Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 27 Ocak Fahrettin Koca açıklamaları saat kaçta? Yasaklar sona erecek mi?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bu akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor. Peki gündemde neler var, yasaklar bitecek mi? Fahrettin Koca açıklaması ne zaman?

Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinin değerlendirildiği Bilim Kurulu toplantıları, vatandaşın yakından takip ettiği gelişmeler arasında yer alıyor.

Alınan tedbirlerle ilgili gelişmeler ve yeni kısıtlamalar hakkında bilgi paylaşımı yapılan toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık ediyor.

Bilim Kurulu üyeleri genellikle haftada bir gün bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapıyor.

Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? İşte Bilim Kurulu toplantısının gündemi...

27 OCAK BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak.

Toplantının gündemi aşılama süreci ve salgındaki son durum olacak.

Saat 17.00'de başlayacak toplantının ardından 19.00 civarında yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

YASAKLAR SONA ERECEK Mİ?

Türkiye'de aşı uygulamalarının başlamasıyla birlikte vaka sayılarında düşüş gözlemleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından yasakların kademelri olarak sona ereceğine değinmişti.

Vatandaşlar, kısıtlamaların ne zaman sona ereceği ile ilgilli tavsiyeleri doğrultusunda karar alınan Bilim Kurulu üyelerinin açıklamalarını yakından takip ediyor.

Yasaklar ne zaman bitecek, kısıtlamalar sona erecek mi? sorusu her gün Türkiye'nin gündeminde yer alıyor.

Toplantıda koronavirüs ile mücadele kapsamında başta sokağa çıkma yasakları olmak üzere kafe ve restoranların da dahil olduğu birçok mekan için getirilen kısıtlamalar ve aşı uygulaması var.

Yasaklarla ilgili herhangi bir tavsiye kararı alınıp alınmayacağı ise toplantı sonrasında yapılacak açıklamanın ardından belli olacak.