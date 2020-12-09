Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantı ne zaman, yeni kararlar alınacak mı, ne zaman açıklanacak merak ediliyor.

Koronavirüs vaka sayılarını kontrol altına almak ve salgını durdumak amacıyla alınan tedbirler Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri doğrultusunda alındı.

Yeni kısıtlamalar ve düzenlemelerin ardından Bilim Kurulu yeniden toplanarak gündemi değerlendirecek.

Vatandaşlar toplantının saat kaçta yapılacağını ve Fahrettin Koca'nın açıklamalarını bekliyor. Yeni kararlar ve öneriler çıkacak mı, saat kaçta belli olacak soruları merakla araştırılıyor. İşte detaylar..

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00’de toplanacak. Yaklaşık 2 saat sürecek toplantının ardından Bakan Koca’nın saat 19.00’de kameraların karşısında geçmesi bekleniyor.

Koronavirüsle mücadelede son durumu aktaracak olan Bakan Koca, alınan tedbirler sonrası yeni rakamları paylaşacak.

KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE SON 24 SAAT

Güncel verilere göre, ülkemizde son 24 saatte 201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 593 olarak kayda geçti.



Son 24 saatte 211 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 245 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 441 bin 515'e çıktı.



Toplam test sayısı 20 milyon 89 bin 966'ya ulaştı. Hasta sayısı 552 bin 304, vefat sayısı 15 bin 314, ağır hasta sayısı 5 bin 882, aktif hasta sayısı 95 bin 475 oldu.



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.