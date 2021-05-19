Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına sürpriz isim..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Toplantıya kim katılacak?

BioNTech şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in de katılacağı Bilim Kurulu Toplantısı, milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak olan Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? sorularına yanıt aranıyor.

Koronavirüs salgınının gidişatının değerlendirildiği ve tedbirler konusunda izlenecek adımların belirlenerek Cumhurbaşkanlığına sunulduğu toplantının tarihi belli oldu.

Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim Kurulu Toplantısı, 20 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de video konferans yöntemi ile yapılacak. Bakan Koca, toplantının ardından açıklamalarda bulunacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Profesör Uğur Şahin'in, toplantıya video konferans yöntemiyle katılacağını belirten Koca, "O rakamlar bu hafta Uğur Hoca'nın ağzından duyulsun istiyorum." ifadesini kullandı.

BİLİM KURULU'NUN GÜNDEMİNDE NE VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak olan toplantıda aşı tedarik sürecinin görüşülmesi ön görülüyor.

Bilim Kurulu toplantısına kısa bir süre kala BioNTech aşısına ilişkin de bilgi veren Koca, toplam 90 milyon dozdan fazla aşının temin edilmesi yönünde anlaşmaların yapıldığını bildirdi. Ayrıca Sinovac aşısından da 10 milyon doz daha geleceği öğrenildi.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIKTA YAZ MEVSİMİ HEDEFİ

Aşı kampanyasını güçlü bir şekilde yapmak istediklerini söyleyen Koca, Şahin'i haziran başında Türkiye'ye davet ettiklerini de dile getirdi.

Toplumsal bağışıklık konusunun haziran veya temmuz aylarında sağlanabileceğini, bunun eylül ayına kalmayacağını ifade eden Koca, haziran, temmuz aylarında, BioNTech aşısında 50 milyon rakamına ulaşacaklarını söyledi.