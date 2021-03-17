Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 17 Mart Bilim Kurulu gündeminde neler var?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 17 Mart Bilim Kurulu gündeminde neler var?

Bugün yapılacak olan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında hangi konuların gündeme geleceği merak ediliyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta, gündeminde ne var?

Koronavirüs Bilim Kurulu, her hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, koronavirüs gündemi ve salgının seyri ile ilgili durumu değerlendirmek için toplanıyor.

Toplantıda alınan kararlar, Cumhurbaşkanı kararıyla onaylanarak ülke genelinde uygulanacak yol haritasında belirleyici oluyor.

Vatandaşlar, Bilim Kurulu toplantısının hangi gün ve saat kaçta yapılacağını merak ediyor.

Peki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu gündeminde neler var? İşte detaylar..

17 MART BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığındaki Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak.

Saat 17.00'da video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

BİLİM KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NE VAR?

17 Mart'ta yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısında vaka sayılarındaki artış, mutasyondaki son durum, aşılama süreci ve aşı tedariki konularının ele alınması bekleniyor.

AŞILAMA SÜRECİ

Aşı uygulamalarının Mart ayında hızlanacağı belirtilmişti. İlk aşamada 65 yaş üstünün aşılanmasının ardından ikinci aşamada risk grubundaki mesleklere geçilmesi hedefleniyor.

KADEMELİ NORMALLEŞME SÜRECİ

Türkiye, koronavirüsle mücadelede 1 Mart itibarıyla kademeli normalleşme dönemine geçmiş ve iller, 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere çeşitli kriterlere göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak sınıflandırılmıştı. Normalleşme adımları da bu sınıflandırmaya göre atılmıştı.