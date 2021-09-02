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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2 Eylül Bilim Kurulu gündemi...

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2 Eylül Bilim Kurulu gündemi...

Salgının seyrini değerlendirecek olan Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak. Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte toplantı saati ve gündemi...