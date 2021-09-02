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- Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2 Eylül Bilim Kurulu gündemi...
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2 Eylül Bilim Kurulu gündemi...
- Haber Merkezi
- 02.09.2021 - 09:37
Vatandaşların yakından takip ettiği Bilim Kurulu toplantılarının gün ve saati merak edilmeye devam ediyor.
Türkiye'de aşı uygulamalarındaki rekor sayılar vakalara olumlu yönde yansırken, 6 Eylül itibariyle aşı olmayanlardan belirlenen yerlere girişlerde PCR testi zorunluluğu başlıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda salgının seyrine dair önemli detaylar masaya yatırılıyor.
PCR zorunluluğu ve okulların açılmasında önceki son toplantıda yeni kararlar alınacak mı merak konusu.
Peki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu gündeminde neler var? İşte detaylar..
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında 16.30'da toplanacak.
Bakan Koca, toplantı sonrası 19.00 civarında kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.
2 EYLÜL BİLİM KURULU GÜNDEMİ
Toplantıda, salgının seyri ve aşılama süreci konuşulacak.
Aşı yaptırmayanlara kısıtlama gelip gelmeyeceği de değerlendirilecek başlıklar arasında.
Okulların açılmasına sayılı günler kalırken, toplantıda 2021-2022 eğitim öğretim döneminde alınacak salgın tedbirleri değerlendirilecek.