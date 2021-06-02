Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2 Haziran Bilim Kurulu gündemi...

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2 Haziran Bilim Kurulu gündemi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, bugün video konferans yöntemiyle yapılacak. Peki, Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? İşte detaylar..

Kabine Kurulu toplantısının ardından gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrildi.

Koronavirüs salgınının gidişatının değerlendirildiği Bilim Kurulu, 1 Haziran normalleşme kararlarının akabinde bugün toplanıyor.

Vatandaşlar, Fahrettin Koca'nın açıklamalarda bulunacağı toplantının detaylarını araştırıyor.

Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman ve saat kaçta? Gündeminde neler var? İşte detaylar..

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu, 2 Haziran Salı günü video konferans yöntemiyle toplanacak.

Saat 16.30'daki toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 18.00'de YouTube platformu üzerinden açıklama yapacak.

BİLİM KURULU GÜNDEMİ

Bilim Kurulu'nda kademeli normallemşe sonrası vaka artışlarında ve salgının seyrinde gelinen son durum, aşı tedariği, yerli aşı çalışmaları ve aşılama faaliyetlerinin masaya yatırılması bekleniyor.