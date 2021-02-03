Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2 Şubat Bilim Kurulu gündeminde neler var?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2 Şubat Bilim Kurulu gündeminde neler var?

Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak olan Bilim Kurulu toplantısına dair gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu kararları neler olacak?

Koronavirüs kısıtlamalarına dair verilen kararları Bilim Kurulu toplantısında verilen tavsiyeler oluşturuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısının gündemi, vatandaşlar tarafından takip ediliyor.

Kritik gelişmelerin aktarılması beklenen toplantıda, mutant virüs ve aşılama süreciyle ilgili konuşulması bekleniyor. Kısıtlamalar kalkacak mı sorusu vatandaşların gündeminde yer alırken, gözler kuruldan yapılacak açıklamaya çevrildi.

Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Hangi kararlar gündemde?

2 ŞUBAT BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün video konferans yöntemiyle Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısına katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada toplantının 17.00'de başlayacağı belirtildi. Toplantı sonrası Bakan Koca'nın kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunması bekleniyor.

BİLİM KURULU GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Toplantının gündeminde, ilk oalrak İngiltere'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün mutasyonlu versiyonunun olacağı öngörülüyor.

Ülkemizde 17 farklı şehirde ve 128 kişide görüldüğü belirtilen mutant virüs hakkında açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca, yapılan son incelemelerle mutant vaka sayısının bu rakamın çok daha üzerinde olduğunu belirtti.

İlerleyen zamanlarda, pozitif vakaların i.l il günlük koronavirüs tablosuna yansıtılabileceğini açıklayan Bakan Koca, kısıtlamaların da yine vaka sayılarına göre il il gevşetebileceğini belirtmişti.

Aynı zamanda devam eden aşı uygulamaları 2 milyonun üzerinde vatandaşa uygulandı. Aşı sürecine ve etkisine dair bilgilerin de toplantı gündeminde yer alması bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAAT

Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 120 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 630 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 379 bin 70'e yükseldi.

Test sayısı 29 milyon 913 bin 245'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 492 bin 977, vefat sayısı 26 bin 237, ağır hasta sayısı 1592 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.