Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 25 Şubat Bilim Kurulu gündeminde neler var?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 25 Şubat Bilim Kurulu gündeminde neler var?

1 Mart öncesi yasaklara dair kararların açıklanmasını bekleyen vatandaşlar, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? sorusunu sıklıkla araştırıyor. Peki 25 Şubat Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

'Yerine Karar Dönemi' için gözler 1 Mart tarihine çevrildi.

Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda kademeli olarak kaldırılması beklenen yasaklar için toplantıdan çıkacak kararlar önem arz ediyor.

Vatandaşların yakından takip ettiği Bilim Kurulu toplantıları ve açıklamalarına dair araştırmalar başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak olan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? sorusu merak ediliyor.

25 ŞUBAT BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN? FAHRETTİN KOCA AÇIKLAMALARI SAAT KAÇTA?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman gerçekleştirilecek sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor.

Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünü işaret ederek yarın toplantının ardından daha detaylı açıklamalarda bulunacağını açıklamıştı.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında saat 17.00'de toplanacak. Fahrettin Koca, toplantı sonrası bakanlığın Bilkent yerleşkesinde açıklama yapacak.

BİLİM KURULU GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Koronavirüsle mücadelede yeni bir evreye geçiliyor. ‘Yerinde karar’ dönemi başlıyor. Bu dönemde her ildeki vaka sayısı, aşılama oranı gibi veriler normalleşme adımlarının atılmasında belirleyici rol alacak.

Riskin azaldığı illerde kademeli olarak normalleşme süreci başlayacak. Bu iller takip edilerek vaka sayılarının artması durumunda kısıtlamalar yeniden söz konusu olacak.

RİSK GRUPLARI

Ülke genelindeki her il, Sağlık Bakanlığının belirlediği vaka, aşılama oranı gibi ölçütler çerçevesinde "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak 4 risk grubunda sınıflandırılacak. Bu risk grupları gözetilerek mart itibarıyla kademeli normalleşme süreci başlatılacak.

NORMALLEŞME ADIMLARI

Normalleşme takvimi, risk gruplarına göre her il için ayrı ayrı hayata geçirilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu uygulamasından başlanarak illerin durumuna göre aşamalı şekilde kaldırılacak.

Eğitim öğretime uzaktan devam eden öğrencilerin durumu, illerdeki vaka sayısına göre değerlendirilecek.

"Yerinde karar" dönemi kapsamında restoran, kafe, kıraathane ve benzeri yerlere ilişkin yol haritası da gelecek günlerde açıklanacak.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE SON 24 SAAT

Koronavirüste son 24 saatte 124 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 72 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 660 oldu.

Son 24 saatte 5 bin 297 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 540 bin 293'e yükseldi.

Test sayısı 32 milyon 684 bin 747'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 665 bin 194, vefat sayısı 28 bin 285, ağır hasta sayısı 1200 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.