Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakan Koca ne zaman açıklama yapacak?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakan Koca ne zaman açıklama yapacak?

Koronavirüs salgınının gidişatına ilişkin önemli kararların alındığı Bilim Kurulu, bugün toplanıyor. Vatandaşlar, Fahrettin Koca'nın açıklamalarda bulunacağı toplantının detaylarını araştırıyor.

Koronavirüs’e dair gelişmelerin değerlendirilip önemli kararların alındığı Bilim Kurulu toplantısı, 16 Şubat Salı günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak.

Koronavirüs yasaklarına ilişkin açıklama yapılması beklenen toplantı gündeminde hangi konuların yer aldığı merak ediliyor.

Aşı çalışmalarıyla birlikte kısıtlamaların esnetilmesini bekleyen esnaf ve vatandaşlar, açıklamaları yakından takip ediyor.

Peki, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, Fahrettin Koca açıklamaları saat kaçta? İşte detaylar..

16 ŞUBAT BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17:00’da video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.





BAKAN KOCA'DAN İL BAZINDA VAKA AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak 8-14 Şubat haftasına ait il bazında Covid-19 vaka sayılarına yer verdi. Bazı illerdeki vaka artışları gözlerden kaçmadı.

Koca, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz." ifadesini kullandı.

Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide illere göre 8-14 Şubat Covid-19 vaka sayıları şu şekildedir:

Adana (59,95), Adıyaman (100,55), Afyonkarahisar (22,32), Ağrı (27,50), Aksaray (92,01), Amasya (96,06), Ankara (35,49), Antalya (78,20), Ardahan (65,63), Artvin (78,42), Aydın (35,21), Balıkesir (83,65), Bartın (44,69), Batman (12,49), Bayburt (60,71), Bilecik (35,41), Bingöl (26,81), Bitlis (10,35), Bolu (44,96), Burdur (75,54), Bursa (34,87), Çanakkale (37,61), Çankırı (22,86), Çorum (35,36), Denizli (32,52), Diyarbakır (17,53), Düzce (43,99), Edirne (65,66), Elazığ (50,42), Erzincan (60,37), Erzurum (37,71), Eskişehir (30,99), Gaziantep (26,72), Giresun (184,34), Gümüşhane (97,18), Hakkari (9,55), Hatay (62,82), Iğdır (23,28), Isparta (33,88), İstanbul (60,19), İzmir (44,39), Kahramanmaraş (39,38), Karabük (34,15), Karaman (103,16), Kars (17,79), Kastamonu (29,73), Kayseri (56,71), Kırıkkale (43,23), Kırklareli (52,61), Kırşehir (29,90), Kilis (51,57), Kocaeli (88,19), Konya (90,99), Kütahya (50,91), Malatya (40,92), Manisa (42,52), Mardin (15,33), Mersin (90,57), Muğla (54,94), Muş (16,28), Nevşehir (66,16), Niğde (54,67), Ordu (194,42), Osmaniye (139,81), Rize (202,44), Sakarya (76,77), Samsun (171,29), Siirt (21,37), Sinop (79,52), Sivas (33,08), Şanlıurfa (27,12), Şırnak (7,82), Tekirdağ (55,37), Tokat (118,52), Trabzon (228,02), Tunceli (38,96), Uşak (27,70), Van (14,89), Yalova (75,17), Yozgat (41,07), Zonguldak (54,67).

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE SON 24 SAAT

Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 452 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 945 kişinin testi pozitif çıktı. 91 kişi yaşamını yitirdi ve ağır hasta sayısı 660 oldu.

7 bin 106 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 482 bin 435'e yükseldi.