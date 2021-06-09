Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Bakan Koca'nın açıklamalarında..

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Bakan Koca'nın açıklamalarında..

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Peki, Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? İşte 9 Haziran Bilim Kurulu gündemi..

Kademeli normalleşmenin ikinci etabı devam ederken önümüzdeki günlerde nasıl bir yol izleneceğini merak eden vatandaşlar, gözlerini Bilim Kurulu toplantısına çevirdi.

Koronavirüs salgınının gidişatının değerlendirildiği Bilim Kurulu, Sağlık Bakanu Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanıyor.

Fahrettin Koca'nın açıklamalarda bulunacağı toplantının saati ve gündemi vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 9 Haziran Bilim Kurulu gündeminde neler var? İşte detaylar..

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları ve alınan tedbirlere ilişkin denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu, 9 Haziran Çarşamba günü yani bugün saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

Video konferans yöntemi ile yapılacak olan toplantının ardından, Bakan Koca saat 19.00’da Youtube platformu üzerinden açıklama yapacak.

9 HAZİRAN BİLİM KURULU GÜNDEMİ

Bilim Kurulu toplantısında, vaka sayıları ve hastanelerdeki durum değerlendirilecek. Aşı tedarikinin hızlanmasıyla genişleyen aşı takvimi ve takvime yeni risk gruplarının eklenmesi ele alınacak.

Bilim Kurulu'nda ayrıca normalleşme sürecinin vaka sayısına etkisi de masaya yatırılacak.