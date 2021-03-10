Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yasaklar geri gelecek mi?

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Normalleşme kararlarının etkilerini değerlendiren kurulda hangi konuların gündeme geleceği merak konusu. Peki Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta?

Koronavirüs Bilim Kurulu, her hafta düzenli olarak toplanıyor. Salgının seyrini değerlendiren kurul, normalleşmeye dair verilecek kararların alınmasında tavsiye görevini yürütüyor.

Vatandaşların yakından takip ettiği Bilim Kurulu toplantılarının gün ve saati merak edilmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda alınacak kararlar, Cumhurbaşkanı kararıyla onaylanarak ülke genelinde izlenecek yol haritasını çiziyor.

Peki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu gündeminde neler var, yasaklar geri gelecek mi? İşte detaylar..

10 MART BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak.

17.00'de başlayacak toplantı sonrası yazılı açıklama kamuoyu ile paylaşılacak.

YASAKLAR GERİ GELECEK Mİ?

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı normalleşme kararlarının ardından yasaklar geri gelecek mi? sorusu vatandaşların merak konusu oldu.

Sağlık Bakanı Koca, dün yaptığı açıklamada, "Sınırlarımızı koruyalım. Virüsün ne zaman saldıracağı belli olmaz." dedi.

Son günlerde Türkiye'deki vaka sayıları arttı. Vakaların artmasıyla illerdeki risk haritası da değişiyor. 'Kırmızı' renkler (çok yüksek risk) çoğalıyor, 'mavi' (düşük riskli) iller ise azalışa geçti.

Bakanlığın açıkladığı 100 bin kişide 100'ün üzerine vaka görülen ve yüksek riskten çok yüksek risk grubuna geçen iller için kritik tarih 15 Mart olarak belirlendi.

İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Mersin ve Kilis açıklanan son tablo sonucu yüksek riskli grubundan çok yüksek riskli grubuna geçmişti.

Kontrollü Normalleşme kapsamında risk haritası iki haftada bir koronavirüs vaka sayılarına göre güncellenecek ve iller risk gruplarına göre yeniden şekillenecek. Kısıtlamalar da buna göre karar verilecek.