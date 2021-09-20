Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yerli aşı, vaka artışı, ek tedbirler...

Salgının seyrini değerlendirecek olan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ne zaman toplanacağı merak konusu oldu. Masada en önemli konu vaka artış hızı olacak. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu, salgının yönünü ele alıyor.

Bakan Koca toplantıdan sonra gündeme gelen konulara ilişkin bir açıklama yaparak, vatandaşları bilgilendiriyor.

Salgına dair her detayın görüşüldüğü Bilim Kurulu vatandaşlar için oldukça önemli olurken, yeni toplantıda ise vaka artış hızının ele alınması bekleniyor.

Türkiye'de son 24 saatte 335 bin 244 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının 26 bine çıkması ve 221 kişinin hayatını kaybetmesi vatandaşları paniğe sokarken, yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği merak edilmeye başlandı.

Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte artan vaka sayılarının okulları nasıl etkileyeceği ise merak edilen en önemli konulardan birisi.

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'nın açıklamasın kaçırmak istemeyenler, "Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?" İşte ayrıntılar...

BİLİM KURULU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bilim Kurulu Topkantısı'nın gün ve saat bilgisine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Bilim Kurulu geçtiğimiz hafta 15 Eylül tarihinde toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise toplantının ardından saat 19.30’da YouTube üzerinden açıklama yaptı.

Yeni toplantının günü ve saatine ilişkin detaylar duyurulduğunda haberimizde yer vereceğiz.