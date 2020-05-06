Bilim Kurulu toplantısı sona erdi

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Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınının kontrol altında olduğunu mücadelede ilk dönemin tamamlandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

"Türkiye virüse karşı mücadelede ilk dönemi tamamladı.

Altını çizerek söylüyorum ki virüsle mücadelenin ikinci döneminin ilk günlerindeyiz.

Salgın kontrol altına alınmıştır ama virüsle ilgili gerçekler değişmemiştir.

Dünyada salgının hızı kesilmiş değil. Türkiye'de ise vaka 4 haftada zirveye ulaştı ve düşüşe geçti.

İyileşen hasta sayısı ile toplam vaka sayısı arasındaki fark azalıyor, salgını kontrol altına aldık.

Hassas davranmazsak risk beraberinde gelecektir. Virüs tehdidi henüz tam olarak ortadan kalkmadı.

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