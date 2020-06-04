Bilim Kurulu Üyesi: Sonbaharda küçük pikler olabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Büyük piki yaşadık ve bundan sonra küçük pikler şeklinde devam edecek diye düşünüyoruz. Sonbaharda pik olabilir" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeleri anlattı.

Düğünlerin yapılması konusunda öneride bulunan Prof. Dr. Çelik, "Açık alan düğünleri daha çok tercih edilmesi gereken bir yöntemdir. Ama kapalı bir ortamların iyi havalandırılması gerekiyor. Klima sisteminin size üfleyecek tarzda olmaması gerekiyor." dedi.

"ACELE ETMEYİN"

Sosyal mesafe kurallarına düğünlerde de uyulması gerektiğinin altını çizen Çelik, "Sosyal mesafe kurallarına uymanız gerekiyor. Eğer kapalı ortamda iseniz mutlaka maskenizi takmanız ve ellerinizle yüzünüze dokunmamanız önemli. Bizim en güzel önereceğimiz şey düğünlerin açık havada yapılması. Mümkünse çok acele etmemek lazım." diye konuştu.

"PİK DÖNEMİNİ ZAMANA YAYMAK ÖNEMLİ"

Prof. Dr. Çelik, koronavirüsün bundan sonraki seyrine ilişkin, "Sonbahara doğru havaların soğuması ve insanların kapalı alana girmesi ile birlikte risk görüyoruz. Büyük piki yaşadık ve bundan sonra küçük pikler şeklinde devam edecek diye düşünüyoruz. Sonbaharda pik olabilir. Yaz ayında bunun azalacağını ve en alt seviyede düzeyde seyredeceğini söylemiştik. Aynı fikrimiz devam ediyor. Bizim bu pik dönemini zamana yaymak önemli." ifadelerini kullandı.

"AKCİĞERDE KALICI HASAR OLAN VATANDAŞLARIMIZ VAR"

İyileşen bazı hastaların vücudunda hasarlar gördüklerini kaydeden Prof. Dr. Çelik, "Maalesef akciğerde kalıcı hasar olan vatandaşlarımız var. 'Hipofiz' dediğimiz kemikleşmeye doğru giden, akciğer dokusunu kemikleşmiş şeklinde gösteren bir tablo ile karşı karşıya kalan vakalarımız var. Sayısı çok değil. Biz bunları gördük ve onları tedavi etmeye çalışıyoruz. Bunun için zaman gerekiyor, ancak sıkıntı yaşadığımız vakalarımız oldu." dedi.

"AŞIRI VİTAMİN ALMANIZIN FAYDASI YOK"

Bilinçsiz bir şekilde vitamin alınmaması gerektiğini kaydeden Bilim Kurulu Üyesi Çelik, "Hayatın en önemli noktası dengede olmasıdır. Aşırı vitamin almanızın bir faydası yok. Bazen aşırı A vitamini alanları görüyorsunuz. Örnek olarak sapsarı bir vücutla gelirsiniz. İdrarı sapsarı çıkar. Aşırı vitamin alımının bir faydası yok. Sizlere zararı olacak. Vücutta biriken ve birikmeyen vitaminler var. O yüzden lütfen, bizim insanlardan tavsiyemiz dengede olması ve bunu abartmamak gerekiyor." şeklinde konuştu.