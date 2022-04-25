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    Bilim Kurulu yarın toplanıyor

    Bilim Kurulu yarın toplanıyor

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Nisan'da yapılması beklenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının öne çekildiğini duyurdu.
    • 25.04.2022 - 22:49
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 23:08
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    Daha önce toplanması beklenen ancak 27 Nisan'a ertelenen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, öne çekildi.

    Kurul, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında yarın toplanacak.

    Bakan Koca duyurdu: Yarın toplanıyor

    Kararı sosyal medya hesabından duyuran Bakan Koca, “Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım." - Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor." ifadelerini kullandı.

    Maskeyle ilgili önemli kararların alınması bekleniyor

    Toplantıda maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor..

    Hatta kurulun, kapalı alanlarda maske şartının esnetilmesi ve okullardaki maske zorunluluğuna yönelik bir karara varabileceği konuşulanlar arasında..

    Bilim Kurulu yarın toplanıyor #1


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