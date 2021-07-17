Bilim Kurulu'ndan 'aşılamayı artırma' önerisi

Koronavirüs Bilim Kurulu, maç, sinema, alışveriş merkezi, kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, konser gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmamasını önerdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında 14 Temmuz Çarşamba günü yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda vaka sayılarının seyri, aşı programı ve bayram tedbirleri ele alındı.

Toplantıda özellikle Doğu ve Güneydoğu illerindeki aşılama oranının düşük kalması konusu masaya yatırıldı.

Bilim Kurulu üyeleri, aşılama oranını artırmak için önerilerini sundu.

AŞI YAPTIRMAYANLARA KISITLAMALAR GELEBİLİR

Toplantı sonunda maç, tiyatro, sinema ve AVM'lerin yanında kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre, dernek toplantısı gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmaması önerisi öne çıktı.

KABİNE'DE DEĞERLENDİRİLECEK

Koronavirüs ile mücadelede çok önemli olan aşılamanın daha da yaygınlaşması için önemli olduğu değerlendirilen bu öneri, Kabine Toplantısı'nda görüşülecek.

YURT DIŞINDA UYGULANMAYA BAŞLADI

Toplantıda, bazı ülkelerde de aşılanma oranını artırmak için benzer uygulamalara gidildiği belirtildi.

İsrail'de mart ayında 'Yeşil Geçiş' uygulaması başlatıldı. Buna göre aşılanmış ya da hastalığı atlatmış kişiler 'Yeşil Geçiş' adı verilen aşı kimliği restoranlara, kafelere, spor merkezlerine girebildi.

Danimarka da nisan ayında 'Coronapas' uygulaması başlatıldı. Bu aşı kimliğini aşılanmış, hastalığı atlatmış ya da son 72 saat içinde PCR testi sonucu negatif kişiler alabiliyor ve kafelerin ve restoranların kapalı bölümlerine kabul ediliyor, futbol maçlarını stadyumda izleyebiliyor. Danimarka'da da aşılamanın 16 yaşa kadar inmesiyle birlikte ‘Coronapas'ın kaldırılması konuşuluyor.

Avusturya ve İsviçre'de de aşılanmış, hastalığı atlatmış ya da test sonucu negatif kişilere yönelik benzer uygulamalar başlatıldı.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK İÇİN HEDEF YÜZDE 70

Öte yandan günlük tabloya göre 1 doz aşı uygulanan sayısı 38 milyon 765 bin 635 ile yüzde 62,2'nci doz uygulanan sayısı 19 milyon 904 bin 709 ile yüzde 32,3'üncü doz uygulanan sayısı ise 3 milyon 574 bin 478'e ulaştı.

Toplumsal bağışıklığın sağlanması için iki doz aşı uygulama oranının yüzde 70 seviyesinde olması gerektiği belirtildi.