Bilinmeyen numara engelleme nasıl yapılır? Telefonu gizli numaraya kapatma işlemi nasıl yapılır?

Bilinmeyen numara engelleme nasıl yapılır? Telefonu gizli numaraya kapatma işlemi nasıl yapılır?

Telefonunuza gelen bilinmeyen çağrılardan rahatsız oluyorsanız gizli numara engelleme yöntemiyle önlem alabilirsiniz. Telefonu gizli numaraya kapatma işlemiyle bu aramalardan kurtulabilirsiniz.

Özel numaralardan gelen aramalar bazı insanlar için ciddi derecede rahatsızlığa neden oluyor. Bu gibi durumları operatörünüze bildirmeniz durumunda ise numaranızı gizleyerek arama yapan kişiye bu şekilde yapılan çağrılarınızı kabul etmeyeceğiniz belirtiliyor.

Peki, bu engelleme işlemi nasıl yapılır? Birçok kişi tarafından merak edilen bu durum hemen her gün aratılan konular arasında yer alıyor. İşte özel numara kapatma işlemi...

GİZLİ NUMARA ENGELLEME NASIL YAPILIR?

Özel numaralardan gelen aramaları engelleme işlemi operatörler üzerinden gerçekleştiriliyor. Yani her operatör için farklı yöntemler bulunuyor.

TURKCELL GİZLİ NUMARA ENGELLEME NASIL YAPILIR?

iPhone veya Android telefonunuzdan Telefon uygulamasını açın. Karşınıza açılan arama ekranına *253# tuşlayın. Aramayı gerçekleştirin. Bu işlemleri uyguladıktan sonra gizli numaralar sizi artık arayamayacak.

VODAFONE BİLİNMEYEN NUMARA ENGELLEME İŞLEMİ

Gizli numaralardan gelen çağrıları engelleme için kullandığımız hat Vodafone ise, gizli numara kapatma işlemini tamamen diğer hat abonelerinden farklı bir şekilde yapmak zorundasınız.

Vodafone hat üzerinden kısa SMS bölümüne GIZLI AC yazarak 7046’a gönderdiğiniz durumda Gizli numaralardan gelen çağrıları engellemeyi kapatmış olacaksınız.

Aynı şekilde Gizli numaralardan gelen çağrıları engelleme servisinin iptali isterseniz ise, GIZLI KAPAT yazıp 7046’a göndermeniz yeterli olacaktır. Tüm operatörde olduğu gibi, Vodafone’da da ücretsiz olarak bu hizmetten yararlanabilirsiniz.

TURK TELEKOM GİZLİ NUMARA ENGELLEME

Gizli numaralardan gelen çağrıları engellemek için yapmamazı gerekenlerin en başında, *100# tuşladıktan sonra karşımıza gelen menüden seçim yapmanız gerekir.

Ayrıca Türk Telekom üzerinden web sitesinde yer alan Online işlemler bölümünden de aynı şekilde gizli numara engelleme işlemini yapabilirsiniz.