Bilirkişi davasında Suat Toktaş'a tahliye

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Bilirkişi davasında yeni gelişme...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle yaptığı basın toplantısında söz konusu soruşturmalarda görevlendirilen bilirkişinin ismini açıklayarak hedef gösterdi.

Gazeteci Barış Pehlivan da ismi geçen bilirkişiyi arayarak telefonda sorular yöneltti.

O anların kayda alınıp Halk TV'de yayınlanması üzerine ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve genel yayın yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı.

İDDİANAMEDEN

Bilirkişi soruşturması kapsamında gazetecilere yönelik hazırlanan iddianamede, Halk TV çalışanlarından Barış Pehlivan ile Kürşad Oğuz için, "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, yargı görevini yapanı etkileme ve bu kayıtları basın ve yayın yoluyla kamuoyuna sunma" ifadeleri yer aldı.

İddianamede, bu eylemlerin yargı sürecine müdahale ettiği ve ilgili çalışanlara 6 ila 14 yıl arasında hapis cezası verilmesi talep edildi.

TOKTAŞ İÇİN 9 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Ayrıca, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker’e de benzer ifadeler yöneltildi.

İddianamede, bu yöneticilerin de kayda alınan konuşmaları yayınlayarak yargı görevini etkilemeye çalıştıkları belirtildi.

Bu kapsamda, tutuklu sanıklar için 4 ila 9 yıl arasında hapis cezası talep edildi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI İSTENDİ

Bugün görülen davada mütalaasını açıklayan savcı, Suat Toktaş'ın tutukluluk halinin devamını istedi.

DURUŞMADA SON SÖZLERE GEÇİLDİ

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Serhan Asker, "Kolay gelsin", Barış Pehlivan, "Gazetecilik kazanacak", Kürşad Oğuz, "Beraatimi talep ederim kararınıza güveniyorum" ve Seda Selek de "Gazetecilik kazanacak adalet yerini bulacak. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Alınan savunmaların esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, gazeteciler Barış Pehlivan ile Kürşad Oğuz'un, "Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek", "Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması" ve "Yargı görevini yapanı etkileme" iddiasıyla 6 yıldan 14 yıla, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, sunucu Seda Selek ve sorumlu müdür Serhan Asker'in ise "Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması" ve "Yargı görevini yapanı etkileme" suçlamasıyla 4 yıldan 9 yıla kadar hapislerini talep etti.

5 GAZETECİ BERAAT ETTİ

Bilirkişi davasında 5 gazeteci beraat etti. Tutuklu bulunan Suat Toktaş tahliye edildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da, "Kamuoyunda bilirkişi davası olarak bilinen ve bugün görülen davanın kararı istinaf edilecektir. Ayrıca tahliye kararına da itiraz edilecektir." denildi.