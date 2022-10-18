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    Bilirkişi heyeti Amasra'da

    Bartın'ın Amasra ilçesinde madende medyana gelen patlamayla ilgili bilirkişi heyeti Amasra ilçesine geldi.
    • 18.10.2022 - 18:30
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 19:12
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    Bilirkişi heyeti Amasra'da

    Bartın'daki maden ocağı faciası tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

    Yaşanan patlama, 41 işçiyi hayattan kopardı.

    Patlamaya ilişkin jet hızıyla soruşturma başlatıldı.

    Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, müşteki, mağdur ve tanıkların ivedi şekilde beyanlarının alınmasına başlandığı belirtildi.

    "Olayla ilgili soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir"

    İHA'nın aktardığına göre açıklamada, "Bartın ili Amasra ilçesinde faaliyet gösteren Amasra Türkiye Taşkömürü Maden İşletmesinde 14.10.2022 tarihinde, saat 18.15 sularında meydana gelen maden kazası olayına ilişkin olarak mülhakatımız Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ile müşteki, mağdur ve tanıkların ivedi şekilde beyanlarının alınmasına başlanılmıştır. Olayla ilgili olarak soruşturmaya etki edecek nitelikte delillere ulaşılması amacı ile söz konusu maden işletmesinin dijital materyallerine ve belgelerine el konulmuştur. Olayla ilgili olarak maden mühendislerinden, elektrik mühendisinden, jeoloji mühendisinden, jeofizik mühendisinden, makine mühendisinden, A-Sınıfı İş Güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyeti ilçemize gelerek çalışmalarına başlamıştır. Olayla ilgili soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir" denildi.

    Bilirkişi heyeti Amasra'da VİDEO

    Bilirkişi heyeti Amasra da #1

    Bilirkişi heyeti Amasra da #2

    Bilirkişi heyeti Amasra da #3

    Bilirkişi heyeti Amasra da #4


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