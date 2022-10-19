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    Bilirkişi heyeti Amasra'daki maden sahasında

    Bartın’ın Amasra ilçesinde 41 madencinin hayatını kaybettiği grizu patlamasıyla ilgili bilirkişi heyeti, maden sahasında incelemelere başladı.
    • 19.10.2022 - 14:23
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 14:35
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    Bilirkişi heyeti Amasra'daki maden sahasında

    Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen grizu patlamasında 41 madenci hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

    Olayın ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 6 savcının yürüttüğü soruşturma sürerken maden, elektrik, jeoloji, jeofizik ve makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti oluşturuldu.

    Bilirkişi heyeti maden sahasını incelemeye gitti

    7 kişilik bilirkişi heyeti, madencilerin avukatları, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ve Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır eşliğinde, facianın yaşandığı maden sahasında incelemelere başladı.

    Soruşturma aşamasında el konulan maden sahası ve binadaki görüntü ve ses kayıtları ile yer altındaki işçilerin konuşmasını kaydeden cihazların Emniyet Müdürlüğü’nde incelenmesine başlandı.

    Karakutu olarak adlandırılan bilgisayarları raporlayacaklar

    Karakutu olarak da adlandırılan gaz ölçümlerini, hava akış oranını, ses ve görüntü kayıtlarını barındıran bilgisayarların, ilerleyen aşamada savcılık tarafından görevlendirilen bilirkişilerce raporlanacağı öğrenildi.

    DHA'nın aktardığına göre Genel Maden İşçileri Sendikası yetkililerinden alınan bilgiye göre bu kayıtların açılması için herhangi kriminal bir işleme gerek olmadığı bildirildi.

    Bilirkişi heyeti Amasra daki maden sahasında #1

    Bilirkişi heyeti Amasra daki maden sahasında #2

    Bilirkişi heyeti Amasra daki maden sahasında #3

    Bilirkişi heyeti Amasra daki maden sahasında #4

    Bilirkişi heyeti Amasra daki maden sahasında #5


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