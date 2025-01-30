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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle yaptığı basın toplantısı medyada soruşturma fitilini ateşledi.

İmamoğlu, söz konusu soruşturmalarda görevlendirilen bilirkişinin ismini açıklayarak hedef gösterdi.

Gazeteci Barış Pehlivan da ismi geçen bilirkişiyi arayarak telefonda sorular yöneltti.

O anların kayda alınıp Halk TV'de yayınlanması üzerine ise harekete geçildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında mahkemeler nezdindeki kamu davalarında bilirkişi olarak görevlendirilen bir şahıs ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp yayınlanmak suretiyle ifşa edildiği, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiği tespit edildi.

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Konuya ilişkin 27 Ocak tarihinde Halk TV yayınında söz konusu eylemlere katıldığı iddia edilen Barış Pehlivan, programın sunucusu Seda Selek ve kanalın sorumlu müdürü Serhan Asker hakkında kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması ve bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs suçlarından soruşturma başlatılmış, 3 şüpheli de gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edilmiş, şüphelilerden Seda Selek ve Serhan Asker, savcılığa verdikleri ifadelerinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılmıştı.

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GENEL YAYIN YÖNETMENİ TUTUKLANDI

Barış Pehlivan ve Serhan Asker'in alınan ifade içeriklerine göre Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve programın koordinatörü Kürşat Oğuz'un da atılı suçlara iştirak ettikleri gerekçesiyle ifadelerinin alınması amacıyla Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmişti.

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlikte işlemleri tamamlanan Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Suat Toktaş ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YILMAZ TUNÇ: GAZETECİLİK FAALİYETİ İLE KİMSE GÖZALTINA ALINMAZ

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilik faaliyeti ile kimsenin gözaltına alınmadığını belirterek, "Hepiniz gazetecisiniz. Ülkemizde basın hürdür. Düşünce, ifade hürriyeti alabildiğine geniştir. Gazeteciler de dokunulmaz değildir. Bir suç işlendiğinde savcılık devreye girer. Türk Ceza Kanunu'nun 132 ve 133. maddeleri haberleşmenin gizliliğini ihlaldir. Bir kişiyle görüşme yaptığınızda o görüşmeyi karşı tarafın rızası olmadan yayınlarsanız TCK, bunu suç olarak tanımlamıştır" ifadelerini kullanarak TCK'nın 277. maddesi kapsamında bilirkişiyi etkileme suçunu içeren bir iddia olduğunu aktarmış ve soruşturmanın sonucunu bekleyeceklerini belirtmişti.