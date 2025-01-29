Bilirkişiyi hedef göstermekle suçlanan Seda Selek ve Barış Pehlivan’ın ifadeleri

İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı soruşturmalarda ve mahkemelerde bilirkişi olarak görev yapan bir kişinin, izinsiz olarak kaydedilip yayınlanan telefon görüşmesiyle ifşa edildiğini tespit etti. Ayrıca, bilirkişinin isminin açıkça belirtilerek hedef gösterildiği ve yargı sürecini etkilemeye yönelik ifadeler kullanıldığı belirlendi.

Bu gelişmelerin ardından 27 Ocak’ta Halk TV’de yayımlanan programda söz konusu eyleme katıldıkları öne sürülen gazeteci Barış Pehlivan, sunucu Seda Selek ve kanalın sorumlu müdürü Serhan Asker hakkında, "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ile "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Üç şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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SAVCILIK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Savcılık ifadelerinin ardından Seda Selek ve Serhan Asker, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Öte yandan, Pehlivan ve Asker’in ifadeleri doğrultusunda Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Program Koordinatörü Kürşat Oğuz’un da olayla bağlantılı olabileceği değerlendirildi. Bu nedenle savcılık, iki ismin de ifadesinin alınması için emniyete talimat verdi.

BARIŞ PEHLİVAN: "AMACIM HABER DEĞERİ TAŞIYAN BİLGİYE ULAŞMAKTI"

Pehlivan, savcılıktaki ifadesinde olay günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın toplantısını takip ettiğini belirterek şunları söyledi:

Toplantı sonrasında gazetecilik refleksiyle adı geçen kişiyle iletişime geçmek istedim. Yanımda Halk TV yöneticisi Kürşat Oğuz da bulunuyordu. Telefon görüşmesi sırasında hoparlör açıktı ve Kürşat Bey, görüşmenin eksiksiz kaydedilmesi amacıyla konuşmayı kayıt altına aldı. Bizim amacımız, bilirkişinin açıklamalarını kelimesi kelimesine doğru aktarabilmekti. Ancak bu kaydın Halk TV’de yayınlandığını sonradan öğrendim. Benim böyle bir yönlendirme niyetim yoktu, görüşme tamamen haber değeri taşıyan bir bilgiye ulaşmak içindi.

SEDA SELEK: "PROGRAMDA YAŞANAN OLAY, TAMAMEN GELİŞEN GÜNDEME BAĞLIYDI"

Selek ise ifadesinde, ses kaydının yayına verilmesinden önceden haberdar olmadığını savunarak şu açıklamayı yaptı:

Yayın sırasında rejiden kulaklığıma Barış Pehlivan’ın bir ses kaydı paylaştığı ve bunun yayına alınacağı bilgisi verildi. Kaydın içeriğinden veya yayına verileceğinden daha önce haberim yoktu. Ayrıca, program sırasında bilirkişiyi etkilemeye ya da yönlendirmeye yönelik herhangi bir ifadem olmadı. Programda tamamen gelişen gündeme bağlı olarak bu olay yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın açıklaması, benim yayın saatime denk geldiği için böyle bir durum oluştu. Eğer açıklama başka bir saate denk gelseydi, muhtemelen farklı bir sunucu bu suçlamalarla karşı karşıya kalacaktı.

Soruşturma kapsamında yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

SEDA SELEK VE SERHAN ASKER SERBEST

Savcılıktaki ifadelerinin ardından Serhan Asker ve Seda Selek'in adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi

