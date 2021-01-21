Bill Clinton, Joe Biden'ın yemin töreninde uyudu

Eski ABD Başkanı Clinton’un bu hali, sosyal medyada alay konusu olurken, basında da geniş yer buldu.

ABD'nin 46’ncı Başkanı Joe Biden, Kongre binasında düzenlenen yemin töreni ile resmen görevi devraldı.

Törene damga vuran görüntülerden biri de eski ABD Başkanı Bill Clinton'un uyduğu anlar oldu.

Eski ABD Başkanı Clinton, Joe Biden'ın konuşması sırasında uyudu.

ALAY KONUSU OLDU

Fotoğraflar sosyal medyaya yayılınca, Clinton alay konusu oldu.

Eski Başkan Clinton'un uyuması, Amerikan basınında da çokça konuşuldu.

Bill Clinton, Joe Biden'ın yemin töreninde uyuyakaldı İZLE

BUSH'UN CENAZESİNDE DE UYUMUŞTU

Clinton, daha önce de ABD'nin 41’nci Başkanı George H. W. Bush'un cenaze töreninde uyuyakalmıştı.