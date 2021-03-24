Bill Gates, satın aldığı tarım arazileri hakkında ilk kez konuştu

Bill Gates, büyük arazi yatırımlarına ilişkin komplo teorisyenlerini üzen bir açıklama yaptı. Gates, satın almaların iklimle alakalı olmadığını, yatırım grubunun böyle tercih ettiğini söyledi.

Microsoft'un kurucusu, dünyanın en zengin isimlerinden, ABD'nin de en büyük toprak sahibi olan Bill Gates, son yıllarda neden tarım arazilerine yatırım yaptığı konusunda sessizliğini bozdu.

Sosyal medya platformu Reddit'te geçen haftasonu 'Sor Bana' etkinliğine katılan Gates, bir kullanıcının "Hey Bill! Neden bu kadar tarım arazisi satın alıyorsun?" sorusuna yanıt verdi.

"YATIRIM İÇİN ALIYORUM, İKLİMLE ALAKASI YOK"

Tohum bilimi ve biyoyakıt gelişmelerinin ana nedenler olduğunu söyleyen Gates, "Yatırım grubum tercih etti. İklimle alakası yok." dedi.

Gates şöyle devam etti:

"Tarım sektörü önemli. Üretken tohumlar sayesinde ormanların yok edilmesinin önüne geçebilir ve halihazırda karşı karşıya oldukları iklim sıkıntısı konusunda Afrika'ya yardım edebiliriz. Biyoyakıtın ne kadar ucuza satılabileceği henüz bilinmiyor ama ucuz olurlarsa karbon salınımı sorunu çözülebilir."





18 EYALETTE 242 BİN DÖNÜM ARAZİYE SAHİPLER

ABD'de yayın yapan The Land Report dergisi, ABD'nin birçok eyaletinden 97 bin 934.32 hektarlık tarım arazisini satın alan Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in 18 eyalette toplam 242 bin dönümle ülkenin en büyük özel tarım arazisi sahibi olduğunu yazmıştı.

Cascade Investment üzerinden yapılan bu yatırımların en büyükleri Louisiana (69 bin 71 dönüm), Arkansas (47 bin 927 dönüm) ve Nebraska'da (20 bin 588 dönüm) bulunuyor.