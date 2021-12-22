Bill Gates'in Omicron tahmini: Mart ayında biter

Koronanın ilk çıktığı günden bu yana hakkında çıkan komple teorileriyle haber olan Bill Gates, Omicron için bitiş tarihi verdi.

Dünya genelinde 2 yıldır mücadele edilen koronavirüs salgını, yeni varyantı Omicron ile yeniden yükselişe geçti.

Yeni varyantın yayılmasıyla birlikte ülkelerde vaka sayıları artarken, normalleşme süreçleri tam tersine sıkı önlemlere yerini bıraktı.

Türkiye'de de en son 11 Kasım'da 6 Omicron vakası tespit edilmesiyle tedirginlik arttı.

Koronavirüs aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlar nedeniyle kendisi hakkında sık sık üretilen komplo teorileriyle gündeme gelen Bill Gates de, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

ÇİP TAKACAK İDDİALARI VARDI

En son kendisi için salgından maddi çıkar elde etmek ve aşıları kullanarak insanları takip edebilecek mikroçipleri vücuda yerleştirecek iddialarıyla gündeme gelen Gates, Omicron varyantının biteceği tarihi söyledi.

"AŞI OLURSAK MART AYINDA..."

Twitter’dan paylaşımda bulunan Gates, herkesin aşı olması durumunda Omciron'un mart ayında biteceğini söyleyerek " “Maske takılması ve aşı olunması durumunda salgın halen 2022’de bitebilir. Omicron varyantı dalgasının ise Mart ayında bitebileceğine inanıyorum ” ifadelerini kullandı.