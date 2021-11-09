Amerikalı milyarder iş insanının yatı, Bodrum'da bekleyişe geçti. Yatın bölgeden ne zaman ayrılacağı bilinmiyor.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in "Lana" adlı mega yatı, Türkiye'de bulunmaya devam ediyor.

Gates'in son günlerde Muğla'nın Bodrum ilçesindeki koylarda görülen yatı, kale açıklarına demirledi.

KALE AÇIKLARINDA BEKLEMEYE GEÇTİ

Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki "Lana" isimli yat, bu kez de Bodrum Kalesi açıklarında bekliyor.

Lüks yatı görenler, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. Yatın dış kısmında sürat botlarının bağlı olduğu ve hazır bekletildiği görüldü.

Bill Gates'in yatı, Bodrum Kalesi açıklarına demirledi ViDEO

GATES'İN TÜRKİYE GEZİSİ

Gates'in yat içerisinde olup olmadığı veya yatın kaç gün daha ilçede kalacağı bilinmiyor.

Yat, önceki günlerde Bodrum'un Türkbükü Mahallesi koyu başta olmak üzere Muğla'nın birçok koyunu gezmişti.

YATTA BULUNAN İMKANLAR

Spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu, su sporları ekipmanları gibi çeşitli imkanlar bulunan yatta, ayrıca hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor.