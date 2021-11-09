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    Bill Gates'in yatı, Bodrum Kalesi açıklarına demirledi

    Amerikalı milyarder iş insanının yatı, Bodrum'da bekleyişe geçti. Yatın bölgeden ne zaman ayrılacağı bilinmiyor.
    • AA
    • 09.11.2021 - 16:51
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 17:00
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    Bill Gates'in yatı, Bodrum Kalesi açıklarına demirledi

    Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in "Lana" adlı mega yatı, Türkiye'de bulunmaya devam ediyor.

    Gates'in son günlerde Muğla'nın Bodrum ilçesindeki koylarda görülen yatı, kale açıklarına demirledi.

    KALE AÇIKLARINDA BEKLEMEYE GEÇTİ

    Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki "Lana" isimli yat, bu kez de Bodrum Kalesi açıklarında bekliyor.

    Lüks yatı görenler, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. Yatın dış kısmında sürat botlarının bağlı olduğu ve hazır bekletildiği görüldü.

    Bill Gates'in yatı, Bodrum Kalesi açıklarına demirledi ViDEO

    GATES'İN TÜRKİYE GEZİSİ

    Gates'in yat içerisinde olup olmadığı veya yatın kaç gün daha ilçede kalacağı bilinmiyor.

    Yat, önceki günlerde Bodrum'un Türkbükü Mahallesi koyu başta olmak üzere Muğla'nın birçok koyunu gezmişti.

    YATTA BULUNAN İMKANLAR

    Spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu, su sporları ekipmanları gibi çeşitli imkanlar bulunan yatta, ayrıca hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor.

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    Bill Gates in yatı, Bodrum Kalesi açıklarına demirledi #8

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