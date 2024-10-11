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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda sahtekarlarını deşifre ettiği listede tas kebaba, döner ve köfteye varana kadar domuz eti karıştırıldığı ortaya çıktı.

Çıkan sonuçlar, bu şirketlere bağlı bulunan şubelerden bu besinleri yiyenleri tedirgin etti.

Dinimizce yasak olan domuz etinin bilinmeden yenmesi ihtimaline karşı bir günah işlenip işlemediğini merak edenler de var.

Bunun için araştırma yapanlar ve "Alo Fetva" hattını arayanlar da oluyor.

Peki, bilmeden domuz eti yemenin hükmü nedir?

BİLMEDEN DOMUZ ETİ YEMENİN HÜKMÜ

Bilmeden domuz eti yemenin hükmünün ne olduğunu merak edenler, Kur'an-ı Kerim'i açıp okuyabilir.

Kur'an bu konuda oldukça detaylı bir şekilde bilgilendirme yapıyor ve Bakara Suresi'nin 173'ncü ayetinde şu ifadeler geçiyor:

Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça kendisine günah yoktur. Biliniz ki; Allah bağışlayan ve esirgeyendir.