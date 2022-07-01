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Bin 169 mahalle yabancı ikametine kapatıldı

Bin 169 mahalle yabancı ikametine kapatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 781 mahallenin daha yabancı ikametine kapatıldığı bildirilerek 1 Temmuz 2022 itibariyle kapalı mahalle sayısının 1169’a çıkarıldığı ifade edildi.