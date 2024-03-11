Bin 31 gözaltı! Ali Yerlikaya paylaştı! 75 ilde Mercek-13 Operasyonu.. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik 75 ilde 'Mercek-13 Operasyonu' düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 844 silah ele geçirildi.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin iç huzurunu ve güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı devam eden mücadele hız kesmeden sürüyor.

Hırsızlar, terör örgütleri, uyuşturucu tacirleri, çeteler, güvenlik güçlerinden kaçamıyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yeni bir operasyonun duyurusunu yaptı.

1.031 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, ayrıntıları şöyle aktardı:

"75 ilde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “MERCEK-13” operasyonlarında;

- 641 Ruhsatsız Tabanca,

- 50 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,

- 19 Uzun Namlulu Tüfek,

- 134 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam

- 844 Silah ele geçirildi.

- 1.031 Şüpheli hakkında işlem yapıldı.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek."

Operasyondaki iller

"- İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Şanlıurfa, Bursa, Mersin, Diyarbakır, Konya, Antalya, Kocaeli, Gaziantep, Samsun, Çorum, Eskişehir, Balıkesir, Hatay, Sakarya, Afyonkarahisar, Edirne, Mardin, Ordu, Batman, Manisa, Osmaniye, Kütahya, Tekirdağ, Kayseri, Kırıkkale, Denizli, Tokat, Van, Aydın, Erzurum, Malatya, Yozgat, Amasya, Çanakkale, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Muğla, Aksaray, Bolu, Elazığ, Isparta, Karabük, Kırklareli, Niğde, Şırnak, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Düzce, Erzincan, Giresun, Karaman, Kastamonu, Rize, Uşak, Adıyaman, Artvin, Bilecik, Burdur, Çankırı, Gümüşhane, Iğdır, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yalova ve Zonguldak olmak üzere 75 ilde eş zamanlı olarak evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında yapılan “MERCEK-13” operasyonlarında 641 ruhsatsız tabanca ve 50 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 691 TABANCA ele geçirildi."

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