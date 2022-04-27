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    Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne özel dua

    İlahiyatçı Adnan Şensoy, Ramazan ayının en mübarek gecesinde yapılabilecek duaları ve Kadir Gecesi'nin önemini anlattı.
    • Özel Haber
    • 27.04.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 27.04.2022 - 17:31
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    Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne özel dua

    Ramazan ayının en özel günü olan Kadir Gecesi'nin tam tarihi bilinmese de, hadis ve rivayetlerden yola çıkılarak o günkü alametlere bakılır, dualar artırılır.

    Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi, İslam alemi için büyük önem taşır.

    Rivayete göre; her yıl Ramazan ayının 27'nci gecesi olarak belirlenen Kadir Gecesi'nin tam tarihinin belirtilmemesinin nedeni, kulların Allah-u Teala'ya Ramazan'ın her gecesi Kadir Gecesi'ymiş gibi dua etmesidir.

    Kadir Gecesi'nin anlamı ve edilecek dualar

    Bu mübarek gecede Müslümanlar, Allah'a daha fazla dua edip, daha çok yakınlaşmak ister.

    Kadir Gecesi'nin önemini Ensonhaber'e anlatan İlahiyatçı Yazar Adnan Şensoy, mübarek gecede hakkıyla hangi ibadetlerin yapılabileceğini anlattı.

    Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne özel dua VİDEO

    Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi ne özel dua #1


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