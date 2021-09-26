2011 yılında ABD güçlerince öldürülen Bin Ladin’in Pakistan’daki gizlendiği evin arazisi, yerli ve yabancılar tarafından sık sık ziyaret edilirken, çocukların da oyun alanına dönüştü.

El Kaide lideri Usame Bin Ladin, 1 Mayıs 2011’de Pakistan’ın Abbottabad şehrinde öldürüldü.

ABD’nin operasyonunun ardından Pakistan, 2012’de Bin Ladin’in Abbottabad’a bağlı Bilal kasabasındaki gizlendiği evi yıktı.

BİN LADİN’İN YAŞADIĞI EVİN KALINTILARI VAR

O tarihten bu yana herhangi bir işlem yapılmayan arazide Bin Ladin’in yaşadığı evin kalıntıları yer alırken, irili ufaklı çöp yığınları da göze çarpıyor.

Çevredekiler, söz konusu arazinin yerli ve yabancılar tarafından sık sık ziyaret edildiğini ve çocuklar tarafından oyun amacıyla kullanıldığını kaydediyor.

NASIL BİR YOL İZLENECEĞİ BELİRSİZ

Pakistan'ın, söz konusu alanın geleceğiyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Bin Ladin'in öldürüldüğü ev atıl vaziyette ViDEO