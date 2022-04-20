Binali Yıldırım, AK Parti'ye katılan İsmail Ok konuşurken gözyaşlarını tutamadı

Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı. Ok'un AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşma karşısında Binali Yıldırım, gözyaşlarını tutamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti TBMM Grup Toplantısı’nda, 2020 yılında İyi Parti’den istifa ederek bağımsız milletvekili olan İsmail Ok’un, siyasete AK Parti safında devam edeceğini açıkladı.

AK Parti’ye katılan İsmail Ok, kürsüye çıkarak sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan devraldı.

Mücadelesini Cumhur İttifakı ile sürdüreceğini belirten İsmail Ok’un konuşması sırasında, AK Parti sıralarından alkışlar yükseldi.

"Hiç bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum"

Sözlerine, “Hiç bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum.” diyerek başlayan İsmail Ok, Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği desteklere atıfta bulunarak şu sözleri kaydetti:

“Çeyrek asırdan fazla kardeş Azerbaycan'ımızın toprakları işgal altındaydı. Türkiye'miz 'Azerbaycan ne kadar istiyorsa o kadar yanındayız.' dedi. Çeyrek asırdan sonra kardeş Azerbaycan'ımızın topraklar bağımsızlığına kavuştu.”

Binali Yıldırım duygulandı

İsmail Ok’un konuşması sırasında AK Parti sıralarında oturan Binali Yıldırım’ın hali dikkatlerden kaçmadı.

Duygulandığı görülen Binali Yıldırım, konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadı.

İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı VİDEO



“AK Parti'de mücadelede ben de varım”

İsmail Ok, Yıldırım'ı duygulandıran konuşmasının devamında şu sözleri kaydetti:

“Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, nerede olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit eden, içeriden ve dışarından hainlere karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlarını balyoz gibi ezmiştir ve bu vesileyle Kuzey Irak'ta, Suriye'de ve ülkemizin her karış toprağında canlarını feda ederek şehit olan, canını veren, kanını akıtan şehitlerimizi bir kez daha yad ediyorum. Sözün ustasının yanında fazla konuşmaya gerek yok. Türkiye özellikle savunma sanayiinde lig atlamıştır. SİHA'larımızla, İHA'larımızla artık kurulan oyunları bozan, oyun kuran, düşmanlarına korku salan, dostlarına güven veren bir ülke olmuştur. İşte bunun için Cumhur İttifakı dedim, işte bunun için Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti'de mücadelede ben de varım.”