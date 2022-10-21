Azerbaycan'da trafik kazası geçiren, Binali Yıldırım kaza sonrasında kaldırıldığı hastaneden alınarak ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Yıldırım'ın tedavisine burada devam edilecek.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte temaslarda bulunmak üzere dün Azerbaycan'daydı.

Burada düzenlenen programlara katılan Yıldırım'ın bulunduğu araç dönüş yolunda kaza yaptı.

Kazayı hafif yaralı atlattı

Araçta bulunan Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci kazayı hafif yaralı şekilde atlattı.

Ambulans uçakla Türkiye'ye geldi

Azerbaycan'da hastanede müşahade altında tutulan Binali Yıldırım bugün Türkiye'ye geldi.

Türkiye'den gönderilen ambulans uçak Binali Yıldırım ile İstanbul'a ulaştı.

Atatürk Havalimanı'na inen uçağı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Zafer Aktaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, karşıladı.

Yıldırım ve beraberinde gelen Şamil Ayrım, havaalanından ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Binali Yıldırım ambulans uçakla İstanbul'a getirildi VİDEO



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık Bakanı Teymur beyin ve oradaki bütün Azeri kardeşlerimizin yakın ilgisi sayesinde dün gece bu süreci sorunsuz bir şekilde atlatmak Allah’a şükür nasip oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza da birkaç kere bilgi verdik. Biraz evvel de kendilerini bilgilendirdik. Kendileri de bir müddet sonra akşam hastane ziyareti yapacak. Bu çerçevede şimdilik herhangi bir sorun yok. Hayati tehlike arz eden herhangi bir durum yok. Herkese bir kere daha geçmiş olsun diyoruz. Arayan soran bütün arkadaşlarımıza bütün vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum."