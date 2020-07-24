Binali Yıldırım: Ayasofya fethin sembolüdür

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, sabah sporunda gençlerle bir araya geldiği sırada Ayasofya ile ilgili açıklama yaptı.

Sabah sporuna çıkan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında konuştu.

Ümraniye'deki millet bahçesinde gençlerle bir araya gelen Binali Yıldırım, sabah sporunun ardından gençler ile kahvaltı yaptı.

"AYASOFYA MEDENİYETLERİN BULUŞMASINI TEMSİL EDİYOR"

Kahvaltısının ardından Ayasofya’nın bugün ibadete açılması hakkında konuşan Binali Yıldırım, “Mübarek cuma günü sağ olsun bizi davet ettiler, gençlerle bir araya gelme fırsatı bulduk. Sabah yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Danıştay’ın verdiği kararın hemen sonrasında Cumhurbaşkanımız Ayasofya Müzesi'nin camiye dönüşmesiyle ilgili kararı yürürlüğe koydu. Bugün ilk cuma namazı 86 yıl sonra halkımızla eda edeceğiz. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere katkısı olan herkese şükranlarımızı sunuyorum.

Ayasofya fethin sembolüdür. 1453’te İstanbul fethedildiğinde Fatih Sultan Mehmed Ayasofya’yı cami olarak ilan etmiş. Fetihten iki gün sonra da hocası Akşemsettin, cuma namazını eda etmiş. Sonra günün şartları icabı 1934’te müze yapılmış Ortodoks dünyasıyla ilişkileri sıcak tutmak adına. İstiklal mücadelesinde bağımsızlığımızı kolay elde etmedik. Ve nihayet cami olarak hizmet vermeye devam edecek.

Ayasofya medeniyetlerin de buluşmasını temsil ediyor. İnançlarımız farklı olabilir, ancak yaşadığımız dünya aynı. O yüzden çatışma değil birleşme bir araya gelme olmalı. Ortodoks dünyasının da bu tarihi mirastan hakkı var. Ziyaretçiler gelir camide ziyaretlerini gerçekleştirirler. Buna da imkan tanınacak. Ama içeriden dışarıdan bu niye camiye dönüştürüldü gibi lafları çok ciddiye almamak gerekiyor.” dedi.