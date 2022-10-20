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    Binali Yıldırım, Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi

    Binali Yıldırım, Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan programı kapsamında Karabağ’da bulunan Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ın içinde bulunduğu araç, trafik kazası yaptı.
    • 20.10.2022 - 19:42
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 20:39
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan programı kapsamında Karabağ’da siyasi temaslarına devam ederken endişelendiren bir gelişme yaşandı.

    Program kapsamında Karabağ’da bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ı ve e AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ı taşıyan araç, Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptı.

    Sağlık durumları iyi

    Sağlık durumları iyi olan Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım, kontrol amacıyla helikopterle Bakü’de bir hastaneye götürüldü.

    Ömer Çelik ve Efkan Ala eşlik edecek

    AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Efkan Ala'nın da Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'a eşlik etmek üzere Bakü’de kalacağı öğrenildi.

    "Kendisiyle görüştüm"

    Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin açıklama yaptı.

    Fahrettin Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Azerbaycan ziyaretinde olan Sn. Binali Yıldırım'ın korumasıyla milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım'ın da bulunduğu aracı kaza yaptı. Kendisiyle görüştüm. Üçünün de sağlık durumunun iyi olduğunu, kazayı hafif atlattıklarını öğrendim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

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