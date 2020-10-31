Binali Yıldırım, beraberindeki heyetle depremzedeleri ziyaret etti

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir’de meydana gelen depremin ardından yaralananları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

İzmir’de dün meydana gelen depremin ardından bölgeye giden AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, önce AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında son bilgileri paylaştı, ardından da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

Yıldırım’a ziyaretinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik etti.

“YARALARIMIZI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ”

Depremzedelerle tek tek ilgilenen Yıldırım, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yıldırım, “Tüm çabamız ve dualarımız İzmir’imiz için. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Rabbim acil şifa versin.” dedi.

“Sahadaki arkadaşlarımız insanüstü bir gayretle kurtarma çalışmalarına devam ediyor.” diyen Binali Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:

“SABIRLI VE TEDBİRLİ OLUN”

“Barınma ve yiyecek/içecek ihtiyacı konusunda Türk Kızılay’ı koordinasyonunda tüm kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşları uyum içinde bir çalışma yürütüyor. Şu an itibarıyla 25 vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah’tan rahmet diliyorum. Tedavisi devam eden 804 yaralımız var. Yaklaşık 100 vatandaşımızı enkazdan sağ olarak kurtardık.

Dün gece sabaha kadar Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediyemiz zamana karşı yarışarak gerekli çalışmaları yaptılar. Artçılar devam ettiği için henüz tehlike geçmiş değil. İzmirli hemşehrilerimizin biraz daha sabırlı ve tedbirli olmalarını istiyoruz.”